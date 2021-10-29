Як написала телеведуча Марічка Падалко, померла педагогиня працювала у столичній середній школі №155, де навчалися її діти.

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Хвороба спіткала жінку під час вагітності

З'ясувалося, що Шамота дізналася про діагноз на останніх тижнях вагітності. Зрештою вона опинилася у реанімації під апаратом штучної вентиляції легень.

Як пишуть Новини.Live, жінка не хотіла афішувати свої проблеми зі здоров'ям, тому про COVID-19 розповіла лише найближчим людям.

Прибула до 4-го пологового і зателефонувала, що вона неподалік від мене. Їй сказали лягати в лікарню, але вона відмовилася. Чому так – не знаю і не розумію. Мали ще поговорити з цього приводу, але так і не склалося. Пізніше написала, що їй дуже погано, вона вдома. А вже 18 жовтня написала в інстаграм, що 17 жовтня народила хлопчика. Все... Після того на мої повідомлення не відповідала,

– розповіла колега та подруга покійної.



Ірини Шамоти не стало через 11 днів після пологів / Фото з фейсбуку Марічки Падалко

Сиротами лишилися двоє дітей

У померлої жінки залишилися двійко дітей – донька Софія, яка вчиться у третьому класі, та новонароджений син. Зараз дівчинкою опікується батько, а новонародженого малюка доглядають тітка по татовій лінії та бабуся по матері.

Одна з подруг Ірини переконана, що коронавірус суттєво вплинув на її пологи. За словами жінки, породіллі призначали лікування, але чи дотримувалася вона його – невідомо. Адже матір дбала про майбутнього сина і боялася йому нашкодити.

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Теплі спогади батьків та учнів

Діти, яких вчила Ірина Шамота, та їхні батьки, згадують її лише як добру та чуйну людину. Так само про неї відгукуються її друзі – як про неймовірну хазяйку, гарну маму та чудового професіонала.

Колеги вчительки розповіли, що у школі вона працювала з 2009 року і завжди всіх вражала бойовим характером – своїх вихованців жінка була ладна захищати, як вовчиця.

Смерть подружжя на Львівщині: схожа історія

У Новояворівській лікарні на Львівщині в один день померли 66-річні чоловік та жінка, які були разом все життя. Подружжя боролося за життя в одній палаті реанімації. Однак, на жаль, хвороба виявилася сильнішою. Жоден із померлих не був вакцинованим.

Текст публікації Марічки Падалко:

Біда – ближче, ніж здається. Це – вчителька англійської, середня школа 155, де вчаться мої діти, Ірина Валеріївна Шамота.

11 днів тому вона народила здорову дитину, але сама не пережила COVID-19.

Вона захворіла на останніх тижнях вагітності, була у вкрай тяжкому стані в реанімації під аапаратом штучної вентиляції легень.

Без мами залишилися двоє дітей. Якщо хтось з колишніх учнів має можливість допомогти її родині, є номер карти її чоловіка.

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