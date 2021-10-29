При цьому працівники кладовища фактично впритул підібралися до домівок місцевих мешканців. Оскільки їх не влаштовує ані краєвид, ані те, що вітер приносить на городи стрічки з вінків та іншу атрибутику.
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Мешканці Тетіїва пішли задати питання про розширення цвинтаря до мера.
Діти живуть з видом на похорон
- Посадовці кажуть, що до кількох гектарів кладовища додали ще кілька десятків соток. Але з людьми при цьому взагалі не радилися.
- Чиновники зазначають, що збираються використовувати вільну земельну ділянку, оскільки "існує необхідність".
- Жителі Тетіїва збираються писати заяви до прокуратури, оскільки за законом між цвинтарем та будинками має бути не менше 300 метрів.
Крім того, люди кажуть, що з кладовища до них доноситься спів священників під час відспівання, а їх діти бачать похорон просто з вікон будинків.
Якщо місто й надалі розширюватиме цвинтар, як це збирається робити, обурені люди обіцяють зламати паркан, яким загородили нові межі кладовища.