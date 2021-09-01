На Хрещатику у Києві люди на електросамокатах масово їздять через 8 смуг: моторошне відео

Клієнти численних компаній, які надають в оренду електросамокати, нахабно порушують правила дорожнього руху в центрі Києва. Це може призвести до смертельної аварії.

Вкрай серйозні та відверто небезпечні покатушки молодих людей Хрещатиком зафільмували на відео очевидці. Інцидент стався 1 вересня, однак подібні порушення можна побачити у Києві кожного дня.

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При цьому, як стверджують мешканці столиці, поліцейські на подібне використання небезпечного транспорту ніяк не реагують.

Виїхали між смугами та рухалися посеред дороги

За словами свідків, понад 10 орендарів електросамокатів вирішили перетнути 8 смуг на Хрещатику у непризначеному для цього місці.

Чоловіки просто їхали між машинами, які стояли у заторі та виїхали на ділянку дороги з швидким рухом.

Тоді вони не придумали нічого кращого, аніж рухатися посеред дороги.

Всім пілотам популярних гаджетів вдалося потрапити на іншу сторону без аварії.

У коментарях до запису масового порушення в соцмережах користувачі зазначили, що електросамокатчики являють собою жахливу небезпеку для всіх, оскільки рухаються хаотично, а їх маневри не можна передбачити.

Крім того, водії благають поліцейських та представників влади хоча б якось звернути увагу на проблему та врегулювати рух електросамокатів.

Дивіться відео жахливого порушення правил дорожнього руху електросамокатчиками у центрі Києва:

В середині липня КМДА підписала угоду з компаніями, які надають послуги з оренди електросамокатів. Вона передбачає зменшення максимально можливої швидкості приладів до 20 кілометрів на годину. Крім того, всі клієнти фірм мають бути застрахованими. Втім, випадків падіння та травмування людей від цього не стало менше.