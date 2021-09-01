Крайне серьезные и откровенно опасные покатушки молодых людей по Крещатику сняли на видео очевидцы. Инцидент произошел 1 сентября, однако подобные нарушения можно увидеть в Киеве каждый день.
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При этом, как утверждают жители столицы, полицейские на подобное использование опасного транспорта никак не реагируют.
Выехали между полосами и двигались посреди дороги
- По словам свидетелей, более 10 арендаторов электросамокатов решили пересечь 8 полос на Крещатике в непредназначенном для этого месте.
- Мужчины просто ехали между машинами, которые стояли в пробке и выехали на участок дороги с быстрым движением.
- Тогда они не придумали ничего лучше, чем двигаться посреди дороги.
- Всем пилотам популярных гаджетов удалось попасть на другую сторону без аварии.
В комментариях к записи массовому нарушению в соцсетях пользователи отметили, что электросамокатчики представляют собой ужасную опасность для всех, поскольку движутся хаотично, а их маневры нельзя предсказать.
Кроме того, водители умоляют полицейских и представителей власти хотя бы как-то обратить внимание на проблему и урегулировать движение электросамокатов.
Смотрите видео ужасного нарушения правил дорожного движения электросамокатчиками в центре Киева:
В середине июля КГГА подписала соглашение с компаниями, которые предоставляют услуги по аренде электросамокатов. Оно предусматривает уменьшение максимально возможной скорости приборов до 20 километров в час. Кроме того, все клиенты фирм должны быть застрахованными. Впрочем, случаев падения и травмирования людей от этого не стало меньше.