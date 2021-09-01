Крайне серьезные и откровенно опасные покатушки молодых людей по Крещатику сняли на видео очевидцы. Инцидент произошел 1 сентября, однако подобные нарушения можно увидеть в Киеве каждый день.

Смотрите также На Крещатике в Киеве женщина тяжело травмировалась из-за падения с электросамоката

При этом, как утверждают жители столицы, полицейские на подобное использование опасного транспорта никак не реагируют.

Выехали между полосами и двигались посреди дороги

По словам свидетелей, более 10 арендаторов электросамокатов решили пересечь 8 полос на Крещатике в непредназначенном для этого месте.

Мужчины просто ехали между машинами, которые стояли в пробке и выехали на участок дороги с быстрым движением.

Тогда они не придумали ничего лучше, чем двигаться посреди дороги.

Всем пилотам популярных гаджетов удалось попасть на другую сторону без аварии.

В комментариях к записи массовому нарушению в соцсетях пользователи отметили, что электросамокатчики представляют собой ужасную опасность для всех, поскольку движутся хаотично, а их маневры нельзя предсказать.

Кроме того, водители умоляют полицейских и представителей власти хотя бы как-то обратить внимание на проблему и урегулировать движение электросамокатов.

Смотрите видео ужасного нарушения правил дорожного движения электросамокатчиками в центре Киева:

В середине июля КГГА подписала соглашение с компаниями, которые предоставляют услуги по аренде электросамокатов. Оно предусматривает уменьшение максимально возможной скорости приборов до 20 километров в час. Кроме того, все клиенты фирм должны быть застрахованными. Впрочем, случаев падения и травмирования людей от этого не стало меньше.