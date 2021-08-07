Очередной случай падения с электросамоката произошел вечером 6 августа на Крещатике. В это время главная улица города была заполнена людьми.

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Лишь по счастливой случайности женщина не задела никого из прохожих.

Десятки травмированных ежедневно

По словам блогера Антона Колумбета, в результате падения травмировалась гостья Киева.

Пострадавшая крайне сильно ударилась головой. Первую помощь ей оказали патрульные Муниципальной стражи.

Впоследствии женщину передали медикам, которые решили срочно госпитализировать травмированную.

Активист отметил, что подобных случаев травмирования людей во время катания на электросамокатах происходит все больше.

Если окинуть статистику невооруженным глазом, то счет идет на десятки случаев по городу в будние дни, и сотни – в выходные. Люди бьются сами, врезаются в других, травмируются и травмируют,

– подчеркнул Колумбет.

В середине июля КГГА подписала соглашение с компаниями, которые предоставляют услуги по аренде электросамокатов. Оно предусматривает уменьшение максимально возможной скорости приборов до 20 километров в час. Кроме того, все клиенты фирм должны быть застрахованными. Впрочем, случаев падения и травмирования людей от этого не стало меньше.