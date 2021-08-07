Черговий випадок падіння з електросамоката стався ввечері 6 серпня на Хрещатику. У цей час головна вулиця міста була заповнена людьми.

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Лише завдяки щасливому випадку жінка не зачепила нікого з перехожих.

Десятки травмованих щодня

За словами блогера Антона Колумбета, внаслідок падіння травмувалася гостя Києва.

Постраждала вкрай сильно вдарилася головою. Першу допомогу їй надали патрульні Муніципальної варти.

Згодом жінку передали медикам, які вирішили терміново госпіталізувати травмовану.

Активіст зазначив, що подібних випадків травмування людей під час катання на електросамокатах стається дедалі більше.

Якщо окинути статистику неозброєним оком, то рахунок іде на десятки випадків по місту в будні дні, та сотні - у вихідні. Люди б'ються самі, врізаються в інших, травмуються і травмують,

– підкреслив Колумбет.

В середині липня КМДА підписала угоду з компаніями, які надають послуги з оренди електросамокатів. Вона передбачає зменшення максимально можливої швидкості приладів до 20 кілометрів на годину. Крім того, всі клієнти фірм мають бути застрахованими. Втім, випадків падіння та травмування людей від цього не стало менше.