Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов. Він зазначив, що 4 оператори вже ввели зони обмеження швидкості до 14 кілометрів на годину та зони повної заборони руху.
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Операторам надали місяць
Чиновник зазначив, що решта операторів також введуть обмеження. На це влада дає один місяць.
Усов також розповів, що в КМДА почали надходити великі дані щодо інтенсивності руху прокатних самокатів на вулицях та найпопулярніших місцях для старту-фінішу.
Завдяки цьому ми багато що будемо розуміти,
– підкреслив чиновник.
Він також закликає киян повідомляти про порушення швидкісного режиму людьми на самокатах. Скарги можна надсилати на цю пошту: usov.kostiantyn@kmr.gov.ua.
Тепер самокати будуть з номерами
Окрім цього, оператори вже частково промаркували самокати номерами.
Кожен з операторів має унікальну серію:
- Bolt – A, В, С
- Jet – J, Е
- BikeNow – N
- Kiwi – K
- Scroll Bird – O, S
- Zelectra – Т, Z
- Vzhooh – V