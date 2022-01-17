На Кільцевій дорозі сталася масова аварія з трьома авто і трактором: фото та відео автотрощі
Джерело:телеграм-канал dtp.kiev.ua
На вулиці Великій Кільцевій у Києві сталася масштабна аварія. Вранці 17 січня там зіштовхнулися одразу три автівки й трактор.
У результаті автотрощі серйозних травм зазнала одна людина. Її госпіталізували до лікарні з черепно-мозковою травмою.
Актуально На Троєщині водій таксі Bolt збив жінку на зебрі: кадри з місця пригоди
Ланцюгова реакція
- Трактор нібито рухався у крайній правій смузі, а водій Skoda – у середній.
- У якийсь момент він втратив керування авто й зачепив трактор.
- Від удару легковик розвернуло, і він вилетів на середину дороги, зачепивши там Renault, який проїжджав повз.
- Після зіткнення Renault відкинуло, й машина зіштовхнулася з BMW.
- Найсерйозніших травм в результаті дорожньо-транспортної пригоди зазнав водій Skoda.
У Києві трапилася маштабна автотроща з трактором і 3 машинами / Фото dtp.kiev.ua, Magnolia TV
На Великій Кільцевий сталася аварія з 3 авто і трактором: відео
Текст публікації dtp.kiev.ua:
Ранкова дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автівок та трактора. Аварія сталася на вулиці Велика Кільцева. Попередньо, трактор рухався у крайній правій смузі, водій на Skoda рухався в середній, втратив контроль та зачепив трактор.
Від удару автівку розвернуло та відкинуло на центр дороги, де авто влетіло в Renault. Після зіткнення його відкинуло в BMW.
На місце події прибули правоохоронці та медики. Найбільше дісталося водію Skoda, попередньо керманича с черепно-мозковою травмою госпіталізували. Деталі автопригоди з'ясовує слідство.