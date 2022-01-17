У результаті автотрощі серйозних травм зазнала одна людина. Її госпіталізували до лікарні з черепно-мозковою травмою.

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Ланцюгова реакція

Трактор нібито рухався у крайній правій смузі, а водій Skoda – у середній.

У якийсь момент він втратив керування авто й зачепив трактор.

Від удару легковик розвернуло, і він вилетів на середину дороги, зачепивши там Renault, який проїжджав повз.

Після зіткнення Renault відкинуло, й машина зіштовхнулася з BMW.

Найсерйозніших травм в результаті дорожньо-транспортної пригоди зазнав водій Skoda.

Важливо! На місце автопригоди прибула карета швидкої допомоги та поліція. Саме правоохоронці розбиратимуться у причинах виникнення аварійної ситуації на дорозі.

У Києві трапилася маштабна автотроща з трактором і 3 машинами / Фото dtp.kiev.ua, Magnolia TV

На Великій Кільцевий сталася аварія з 3 авто і трактором: відео

Текст публікації dtp.kiev.ua:

Ранкова дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автівок та трактора. Аварія сталася на вулиці Велика Кільцева. Попередньо, трактор рухався у крайній правій смузі, водій на Skoda рухався в середній, втратив контроль та зачепив трактор.

Від удару автівку розвернуло та відкинуло на центр дороги, де авто влетіло в Renault. Після зіткнення його відкинуло в BMW.

На місце події прибули правоохоронці та медики. Найбільше дісталося водію Skoda, попередньо керманича с черепно-мозковою травмою госпіталізували. Деталі автопригоди з'ясовує слідство.