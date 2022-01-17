На місце аварії одразу прибула слідчо-оперативна група. Вона детально розбиратиметься у причинах наїзду на людину.

До теми Зробив сальто і розтрощив шість машин: водій таксі Bolt влаштував масштабну ДТП у Києві



Таксист скоїв наїзд на жінку просто на пішохідному переході / Фото dtp.kiev.ua

Жінку забрали до лікарні

Зрештою жінку оглянули медики швидкої допомоги і госпіталізували до лікарні. Від удару авто вона зазнала сильного забою спини.

За словами таксиста, він нібито не помітив людину на "зебрі". І, хоч буцімто їхав не швидко, все одно зачепив її.



Потерпілу з місця пригоди забрала швидка допомога / Фото dtp.kiev.ua

Інші гучні інциденти з Bolt

Наприкінці жовтня у Києві водій таксі Bolt вигнав з авто та вдарив у голову колишню ню-модель Асю Мікович.

Приводом для конфлікту стала поза, у якій дівчина сиділа. Таксист почав скаржитися, що йому нібито заважають її ноги.

А в останні дні 2021 року у Львові суд визнав водія таксі Bolt винним в нападі на 14-річну пасажирку.

Зокрема, чоловік забризкав дівчинку перцевим балончиком через її зухвалу поведінку.

Текст публікації dtp.kiev.ua:

Дорожньо-транспортна пригода, Київ, Троєщина, Bolt збив пішохода, жінка отримала травми. Аварія сталася на вулиці Оноре де Бальзака. Жінка переходила дорогу через пішохідний перехід, автомобіль служби Bolt збив її.

Водій каже, що не помітив пішохода, їхав не швидко, але все одно зачепив жінку. На місце прибула карета швидкої та поліція. У постраждалої сильно забита спина. На місці працюють слідчі для встановлення деталей аварії.