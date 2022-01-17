На место аварии сразу прибыла следственно-оперативная группа. Она подробно будет разбираться в причинах наезда на человека.

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Таксист совершил наезд на женщину прямо на пешеходном переходе / Фото dtp.kiev.ua

Женщину забрали в больницу

В конце концов пострадавшую осмотрели медики скорой помощи и госпитализировали в больницу. От удара авто она испытала сильный ушиб спины.

По словам таксиста, он якобы не заметил человека на "зебре". И, хотя вроде бы ехал не быстро, все равно задел ее.



Потерпевшую с места происшествия забрала скорая помощь / Фото dtp.kiev.ua

Другие громкие инциденты с Bolt

В конце октября в Киеве водитель такси Bolt выгнал из авто и ударил в голову бывшую ню-модель Асю Микович.

Поводом для конфликта стала поза, в которой девушка сидела. Таксист начал жаловаться, что ему якобы мешают ее ноги.

А в последние дни 2021 года во Львове суд признал водителя такси Bolt виновным в нападении на 14-летнюю пассажирку.

В частности, мужчина забрызгал девочку перцовым баллончиком из-за ее вызывающего поведения.

Текст публикации dtp.kiev.ua:

Дорожно-транспортное происшествие, Киев, Троещина, Bolt сбил пешехода, женщина получила травмы. Авария произошла на улице Оноре де Бальзака. Женщина переходила дорогу через пешеходный переход, автомобиль службы Bolt сбил ее.

Водитель говорит, что не заметил пешехода, ехал не быстро, но все равно задел женщину. На место прибыла карета скорой и полиция. У пострадавшей сильно ушиблена спина. На месте работают следователи для установления деталей аварии.