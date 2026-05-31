Три дні пробула під завалами: в Києві померла кішка Артеміда

Днями стало відомо, що в Києві після атаки померла кішка. Лікарі боролися за її життя, але, на жаль, не змогли врятувати.

Про це 30 травня написали в Команді порятунку тварин Києва (Kyiv Animal Rescue Group).

Що відомо про кішку Артеміду в Києві?

Рятувальники побачили її на четвертий день після варварського удару росіян по Лук'янівці. Вони саме розбирали завали в промзоні біля Лук'янівки, коли з-під руїн виповзла дуже обгоріла кішка.

"Вся в опіках, у будівельному пилу, виснажена і мовчазна, вона десь ховала свій біль усі ці дні. І попри пережите – залишалася граціозною. Дикою. Живою. Неприборканою, як сама природа", – написали в KARG.

Тоді її назвали Артеміда – як уособлення сили, витривалості та волі жити.

KARG відкрили банку на лікування тварини, яка була у важкому стані в лікарні. Люди в коментарях зголошувалися забрати кішку додому, доки не знайдуться справжні господарі.

В Артеміди були опіки третього ступеня та навіть глибші, через що вона не могла їсти. Їй встановили езофагостому, щоб годувати в обхід уражених ділянок. Та, на жаль, Артеміда померла.

Рятувальники оновили свій допис сумною новиною.

Ми дуже хотіли розповісти вам іншу історію. Про одужання. Про новий дім. Про те, як вона перемогла. Не вийшло. Артеміда стала ще однією жертвою війни,

– написали там.

Загалом після ударів по Києву 24 травня з-під завалів евакуювали 10 котів. Були і контужені кішка, крук, їжачок і голуб.