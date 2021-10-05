Киян попередили про тривалі відключення води: з'явився список адрес

У Києві з 5 по 12 жовтня тимчасово вимикатимуть водопостачання у різних районах. Ці відключення будуть плановими.

Комунальники наголосили, що води не буде впродовж кількох годин: в одних районах роботи проводитимуть цілий день, а в інших – уночі.

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Хто залишиться без води

Через ремонтні роботи 5 жовтня з 9:00 до 23:00 водопостачання припинять на:

вулиці Андріївській, 8, 9а, 11;

вулиці Сагайдачного, 16, 4/14.

З тієї ж причини 5 жовтня з 8:00 до 23:00 без води залишаться і мешканці вулиці Булаховського, 32а.

Крім того, тривале відключення з 21:00 8 жовтня до 13:00 9 жовтня очікується за такими адресами:

вулиця Толстого, 9а, 9, 11/61, 13, 15, 15б, 15в, 14а, 14, 12;

вулиця Володимирська, 61б, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 71а, 73, 75, 77 , 79б, 77д, 79, 77а, 77б, 81, 81б, 83, 76, 78, 72, 70, 68, 66, 64;

вулиця Антоновича, 7/2, 4/6, 6, 8, 10, 12, 12б, 14, 14б, 16, 16а, 16б, 18, 18б, 20, 20б, 20в, 20г, 22 24, 24а, 24б, 2б, 10б, 10а, 4.

Для проведення планового ремонту воду перекриють із 22:00 12 жовтня до 07:00 13 жовтня і цим вулицям:

Волинській, 19/15, 23/18;

Дубініна, 14, 16, 13.

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