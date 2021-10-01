Перевірка передбачена указом президента України. Він вводить у дію рішення РНБО про водну безпеку.

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"Київводоканал" потрапив до антирейтингу порушників

Загалом інспектори планують перевірити 507 водокористувачів України, аби посилити екологічний контроль над ними. Однак "Київводоканал" є чи не найбільшим забруднювачем.

Підприємство є лідером у переліку найбільших забруднювачів водних ресурсів. Щороку воно скидає до Дніпра майже 300 мільйонів кубометрів зворотних вод, великий обсяг яких містить високі концентрації забруднювальних речовин,

– сказав голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

Ховалися від перевірок три роки

Протягом останніх трьох років співробітники "Київводоканалу" не пускали до себе інспекторів аж сім разів. Зрештою, в останні дні вересня позапланова перевірка таки почалася.

За словами Мальованого, найбільш проблемним об'єктом "Київводоканалу" є Бортницька станція аерації. Інспектори уже встигли двічі взяти там проби.

Наразі саме вона очищує стічні води Києва, Вишгорода, Ірпеня, Вишневого та інших передмість столиці.

Зверніть увагу! Обладнання Бортницької станції аерації зношене на 80%.



Бортницька станція аерації єдина очищує стічні води Києва, Ірпеня та інших передмість столиці / Фото Держекоінспекції

Підприємству погрожують судом

Очільник Держекоінспекції попередив, що після завершення перевірки за усі порушення "Київводоканал" нестиме сувору відповідальність.

Наприклад, у разі серйозного забруднення води проти нього будуть подані судові позови. У них вимагатимуть обмеження чи зупинення діяльності певних підрозділів підприємства. Відновлення буде можливим лише після припинення порушень.

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Екологи б'ють на сполох через стан Дніпра

У Держекоінспекції занепокоєні через наслідки неправильної роботи очисних споруд, регулярні скиди забруднених вод та застарілі потужності профільних підприємств. Через усе це наразі Дніпро опинився у катастрофічній ситуації.

Так, останній аудит Рахункової палати виявив у річці понад 160 шкідливих речовин. Серед них – вкрай небезпечні важкі метали і навіть ртуть.

На додачу до всього, Дніпро у багатьох місцях міліє через небережливе ставлення до нього. І з кожним роком ситуація лише погіршується.

Не "Київводоканалом" єдиним: ще одна біда річок Київщини

Притоку Дніпра у селищі Козин затягло тропічним "прибульцем" – водяним гіацинтом, який ще називають "водяною чумою". Рослина надто швидко розростається у водоймах і навіть може зламати екосистему річок. Екологи побоюються, що саме такий сценарій чекатиме Дніпро уже невдовзі.