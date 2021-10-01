Перевірка передбачена указом президента України. Він вводить у дію рішення РНБО про водну безпеку.

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"Київводоканал" потрапив до антирейтингу порушників

Загалом інспектори планують перевірити 507 водокористувачів України, аби посилити екологічний контроль над ними. Однак "Київводоканал" є чи не найбільшим забруднювачем.

Підприємство є лідером у переліку найбільших забруднювачів водних ресурсів. Щороку воно скидає до Дніпра майже 300 мільйонів кубометрів зворотних вод, великий обсяг яких містить високі концентрації забруднювальних речовин,
– сказав голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

Ховалися від перевірок три роки

Протягом останніх трьох років співробітники "Київводоканалу" не пускали до себе інспекторів аж сім разів. Зрештою, в останні дні вересня позапланова перевірка таки почалася.

За словами Мальованого, найбільш проблемним об'єктом "Київводоканалу" є Бортницька станція аерації. Інспектори уже встигли двічі взяти там проби.

Наразі саме вона очищує стічні води Києва, Вишгорода, Ірпеня, Вишневого та інших передмість столиці.

Бортницька станція аерації зносилася на 80%, вона очищує стічні води Києва, Ірпеня, Вишневого
Бортницька станція аерації єдина очищує стічні води Києва, Ірпеня та інших передмість столиці / Фото Держекоінспекції

Підприємству погрожують судом

Очільник Держекоінспекції попередив, що після завершення перевірки за усі порушення "Київводоканал" нестиме сувору відповідальність.

Наприклад, у разі серйозного забруднення води проти нього будуть подані судові позови. У них вимагатимуть обмеження чи зупинення діяльності певних підрозділів підприємства. Відновлення буде можливим лише після припинення порушень.

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Екологи б'ють на сполох через стан Дніпра

У Держекоінспекції занепокоєні через наслідки неправильної роботи очисних споруд, регулярні скиди забруднених вод та застарілі потужності профільних підприємств. Через усе це наразі Дніпро опинився у катастрофічній ситуації.

Так, останній аудит Рахункової палати виявив у річці понад 160 шкідливих речовин. Серед них – вкрай небезпечні важкі метали і навіть ртуть.

На додачу до всього, Дніпро у багатьох місцях міліє через небережливе ставлення до нього. І з кожним роком ситуація лише погіршується.

Не "Київводоканалом" єдиним: ще одна біда річок Київщини

Притоку Дніпра у селищі Козин затягло тропічним "прибульцем" – водяним гіацинтом, який ще називають "водяною чумою". Рослина надто швидко розростається у водоймах і навіть може зламати екосистему річок. Екологи побоюються, що саме такий сценарій чекатиме Дніпро уже невдовзі.