Проверка предусмотрена указом президента Украины. Он вводит в действие решение СНБО о водную безопасности.

По теме Киевводоканале уверяют, что желтая вода из крана пригодна для питья: фото

"Киевводоканал" попал в антирейтинг нарушителей

В целом инспекторы планируют проверить 507 водопользователей Украины, чтобы усилить экологический контроль над ними. Однако "Киевводоканал" является едва ли не самым большим загрязнителем.

Предприятие – лидер в списке крупнейших загрязнителей водных ресурсов. Ежегодно оно сбрасывает в Днепр почти 300 миллионов кубометров сточных вод, большой объем которых содержит высокие концентрации загрязняющих веществ,

– сказал председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Скрывались от проверок три года

В течение последних трех лет сотрудники "Киевводоканала" не пускали к себе инспекторов семь раз. В конце концов, в последние дни сентября внеплановая проверка таки началась.

По словам Малеваного, наиболее проблемным объектом "Киевводоканала" является Бортническая станция аэрации. Инспекторы уже успели дважды взять там пробы.

Сейчас именно она очищает сточные воды Киева, Вышгорода, Ирпеня, Вишневого и других пригородов столицы.

Обратите внимание! Оборудование Бортнической станции аэрации изношено на 80%.

Бортническая станция аэрации единственная очищает сточные воды Киева, Ирпеня и других пригородов столицы / Фото Госэкоинспекции

Предприятию угрожают судом

Глава Госэкоинспекции предупредил, что после завершения проверки за все нарушения "Киевводоканал" будет нести строгую ответственность.

Например, в случае серьезного загрязнения воды против него будут поданы судебные иски. В них будут требовать ограничение или приостановление деятельности определенных подразделений предприятия. Возобновление возможно только после прекращения нарушений.

Актуально В Киевводоканале объяснили увеличение платежек за воду

Экологи бьют тревогу из-за состояния Днепра

В Госэкоинспекции обеспокоены последствиями неправильной работы очистных сооружений, регулярными сбросами загрязненных вод и из-за устаревших мощностей профильных предприятий. Из-за всего этого Днепр оказался в катастрофической ситуации.

Так, последний аудит Счетной палаты обнаружил в реке более 160 вредных веществ. Среди них – крайне опасные тяжелые металлы и даже ртуть.

В дополнение ко всему, Днепр во многих местах мелеет из-за наплевательского отношения к нему. И с каждым годом ситуация только ухудшается.

Не "Киевводоканалом" единым: еще одна беда рек Киевщины

Притока Днепра в поселке Козин затянуло тропическим "пришельцем" – водяным гиацинтом, который еще называют "водяной чумой". Растение очень быстро разрастается в водоемах и даже может сломать экосистему рек. Экологи опасаются, что именно такой сценарий ожидает Днепр уже в недалеком будущем.