На родине водяного гиацинта, в Южной Америке, его еще называют "водяной чумой". Такое название он получил из-за почти молниеносного распространения в водоемах.
По теме На Киевщине Днепр атакует "зеленая чума": фото водоема
Откуда "пришелец" взялся на Киевщине
Появление экзотического растения в окрестностях столицы – это следствие халатности садоводов-любителей и изменения климата. По словам гидробиолога Владимира Трилиса, водяной гиацинт мог попасть в реку из какого-то частного водоема.
Гиацинт красивый – поэтому его покупают и разводят в пруду. От одного растения может быть целая куча побегов. Они очень легко отламываются – и как только он отломился – дальше себе может уже плыть и образовывать новые заросли,
– объяснил ученый.
Несмотря на то, что "водяная чума" красиво выглядит в озерах и является своеобразным фильтром, ее присутствие нежелательно в открытой воде.
Непрошенная экзотика может поломать экосистему Днепра
Особенность этого растения – высокие стебли (до 50 сантиметров над водой) и отсутствие корней. Это позволяет ей путешествовать по водоемам на большие расстояния. Однако и такие перемещения угрожают разрушением экосистем в местах, куда попадает гиацинт. Экологи опасаются, что уже в 2022 году Днепр будут ждать очень серьезные проблемы из-за незваного "гостя".
"Быстрые перемены в экологии – это, как правило, очень плохо. Это повлечет за собой изменения беспозвоночных, рыб, то есть эти цепочки экологические – они очень длинные. Какие будут последствия, предсказать очень трудно", – считает Трилис.
Как борются с "чумой" на родине
В тропических странах водяные плантации этой разновидности гиацинта разрастались до таких масштабов, что даже перекрывали судоходные реки и дамбы. В Африке проблему пытались решать довольно нестандартно – растение скармливали бегемотам для очистки водоемов.
Тропический гиацинт затянул приток Днепра под Киевом / Смотрите видео ТСН:
Днепр "зацвел" зеленым: еще один звонок экологического бедствия
Летом 2021 года украинцы жаловались на то, что вода в Днепре превратилась в зеленую кашу. Поэтому купаться в ней стало практически невозможно. Причиной цветения водоемов является тепловое загрязнение, размножение сине-зеленых водорослей и вылов рыб-санитаров, которые уничтожают лишнюю растительность.