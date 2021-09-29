На родине водяного гиацинта, в Южной Америке, его еще называют "водяной чумой". Такое название он получил из-за почти молниеносного распространения в водоемах.

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Откуда "пришелец" взялся на Киевщине

Появление экзотического растения в окрестностях столицы – это следствие халатности садоводов-любителей и изменения климата. По словам гидробиолога Владимира Трилиса, водяной гиацинт мог попасть в реку из какого-то частного водоема.

Гиацинт красивый – поэтому его покупают и разводят в пруду. От одного растения может быть целая куча побегов. Они очень легко отламываются – и как только он отломился – дальше себе может уже плыть и образовывать новые заросли,

– объяснил ученый.

Обратите внимание! Эта разновидность гиацинта стала особенно популярной в украинских питомниках цветов в последние пять лет.

Несмотря на то, что "водяная чума" красиво выглядит в озерах и является своеобразным фильтром, ее присутствие нежелательно в открытой воде.

Непрошенная экзотика может поломать экосистему Днепра

Особенность этого растения – высокие стебли (до 50 сантиметров над водой) и отсутствие корней. Это позволяет ей путешествовать по водоемам на большие расстояния. Однако и такие перемещения угрожают разрушением экосистем в местах, куда попадает гиацинт. Экологи опасаются, что уже в 2022 году Днепр будут ждать очень серьезные проблемы из-за незваного "гостя".

"Быстрые перемены в экологии – это, как правило, очень плохо. Это повлечет за собой изменения беспозвоночных, рыб, то есть эти цепочки экологические – они очень длинные. Какие будут последствия, предсказать очень трудно", – считает Трилис.

Как борются с "чумой" на родине

В тропических странах водяные плантации этой разновидности гиацинта разрастались до таких масштабов, что даже перекрывали судоходные реки и дамбы. В Африке проблему пытались решать довольно нестандартно – растение скармливали бегемотам для очистки водоемов.

Тропический гиацинт затянул приток Днепра под Киевом / Смотрите видео ТСН:

Днепр "зацвел" зеленым: еще один звонок экологического бедствия

Летом 2021 года украинцы жаловались на то, что вода в Днепре превратилась в зеленую кашу. Поэтому купаться в ней стало практически невозможно. Причиной цветения водоемов является тепловое загрязнение, размножение сине-зеленых водорослей и вылов рыб-санитаров, которые уничтожают лишнюю растительность.