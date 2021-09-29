На батьківщині водяного гіацинту, у Південній Америці, його ще називають "водяною чумою". Таку назву він отримав через майже блискавичне поширення у водоймах.

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Звідки "прибулець" взявся на Київщині

Поява екзотичної рослини на околицях столиці – це наслідок недбалості садівників-любителів та зміни клімату. За словами гідробіолога Володимира Триліса, водяний гіацинт міг потрапити до річки із якоїсь приватної водойми.

Гіацинт красивий – через те його купують і розводять у ставочках. Від однієї рослини може бути ціла купа пагонів. Вони дуже легко відламуються – і як тільки він відламався – далі собі може уже пливти і утворювати нові зарості,

– пояснив науковець.

Зверніть увагу! Цей різновид гіацинту став особливо популярним в українських розсадниках квітів за останні п'ять років.

Попри те, що "водяна чума" гарно виглядає в озерах і є своєрідним фільтром, її присутність небажана у відкритій воді.

Непрохана екзотика може поламати екосистему Дніпра

Особливість цієї рослини – високі стебла (до 50 сантиметрів над водою) та відсутність коренів. Це дає змогу їй мандрувати водоймами на великі відстані. Однак такі переміщення загрожують руйнуванням екосистем у місцях, куди потрапляє гіацинт. Екологи побоюються, що уже у 2022 році Дніпро чекатимуть вкрай серйозні проблеми через непроханого "гостя".

"Швидкі зміни в екології – це, зазвичай, дуже погано. Це потягне за собою зміни безхребетних, риб, тобто ці ланцюжки екологічні – вони дуже довгі. Які будуть наслідки, передбачити дуже важко",

– вважає Триліс.

Як борються із "чумою" на батьківщині

У тропічних країнах водяні плантації цього різновиду гіацинту розросталися до таких масштабів, що навіть перекривали судноплавні річки і дамби. В Африці проблему намагалися вирішувати доволі нестандартно – рослину згодовували бегемотам для очистки водойм.

Тропічний гіацинт затягнув притоку Дніпра під Києвом / Дивіться відео ТСН:

Дніпро "зацвів" зеленим: ще один дзвоник екологічної біди

Влітку 2021 року українці скаржилися на те, що вода у Дніпрі перетворилася на зелену кашу. Через це купатися у ній стало практично неможливо. Причиною цвітіння водойм є потепління, розмноження синьо-зелених водоростей та вилов риб-санітарів, які знищують зайву рослинність.