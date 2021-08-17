Запис жахливого стану води у Дніпрі виклала у фейсбуці користувачка Ірина Вербівська. За словами жінки, відео було зняте 15 вересня за 10 кілометрів від Черкас.

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Крім того, користувачка підкреслила, що з кожним роком вода у річці стає все гіршою.

Дніпро гине

Вода з кожним роком все гірше і гірше, все всіяне дохлою рибою, незабаром Дніпро перетвориться на болото, а винні в цьому люди й тільки люди. Щороку ми пірнаємо і дивимося, що риби стає все менше і менше, риб-санітарів масово виловлюють, скоро не буде риб взагалі, а замість води буде всюди ось така зелена каша,

– підкреслила Вербівська.

Дивіться відео жахливої зелені на Дніпрі:

Станом на 17 серпня у межах Києва вода у Дніпрі досить чиста та начебто придатна для купання.



Вода у Дніпрі 17 серпня / Фото 24 каналу

Однак у Київському водосховищі ситуація геть інша. Там від цвітіння водоростей зеленню вкрита майже вся поверхня.

Дивіться відео з Київського моря 17 серпня:

Кияни можуть не побачити Дніпро чистим

Експертка з охорони водних ресурсів Мар’яна Гінзула в коментарі Kyiv Media наголосила, що не рекомендує купатися навіть у воді з мінімальним цвітінням, оскільки у кожної людини може бути різна на неї реакція.

Навіть якщо ми виключимо питання скиду недостатньо очищених побутових стоків і фосфатовмісних засобів, залишається ще чимало факторів, які спричиняють такий колір води. Наразі ми бачимо, що водойма столиці в кризовому стані. Улітку щороку ми бачимо пік цієї кризи. Від цього страждають рослини та риби, – пояснила екологиня.

У часи похолодання цвітіння має стати меншим, але у майбутньому, за словами Гінзули, кияни можуть не побачити чистого Дніпра.