Запись ужасного состояния воды в Днепре выложила в фейсбуке пользовательница Ирина Вербовская. По словам женщины, видео было снято 15 сентября в 10 километрах от Черкасс.

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Кроме того, пользовательница подчеркнула, что с каждым годом вода в реке становится все хуже.

Днепр погибает

Вода с каждым годом все хуже и хуже, все усеяно дохлой рыбой, вскоре Днепр превратится в болото, а виновные в этом люди и только люди. Ежегодно мы ныряем и смотрим, что рыбы становится все меньше и меньше, рыб-санитаров массово вылавливают, скоро не будет рыб вообще, а вместо воды будет везде вот такая зеленая каша,

– подчеркнула Вербовская.

Смотрите видео ужасной зелени на Днепре:

По состоянию на 17 августа в пределах Киева вода в Днепре достаточно чистая и вроде бы пригодна для купания.



Вода в Днепре 17 августа / Фото 24 канала

Однако в Киевском водохранилище ситуация совсем другая. Там от цветения водорослей зеленью покрыта почти вся поверхность.

Смотрите видео с Киевского моря 17 августа:

Киевляне могут не увидеть Днепр чистым

Эксперт по охране водных ресурсов Марьяна Гинзула в комментарии Kyiv Media отметила, что не рекомендует купаться даже в воде с минимальным цветением, поскольку у каждого человека может быть различная на нее реакция.

Даже если мы исключим вопрос сброса недостаточно очищенных бытовых стоков и фосфатосодержащих средств, остается еще немало факторов, которые вызывают такой цвет воды. Сейчас мы видим, что водоем столицы в кризисном состоянии. Летом каждый год мы видим пик этого кризиса. От этого страдают растения и рыбы,

– пояснила эколог.

Во времена похолодания цветения должно стать меньше, но в будущем, по словам Гинзулы, киевляне могут не увидеть чистого Днепра.