Такой неожиданный ответ получили журналисты от Киевводоканала на запрос Kyiv Media. Чиновники отметили, что контроль качества воды проводят якобы каждый день.

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И ни разу у чиновников не было нареканий по безопасность воды.

Соответствует нормам, однако окрашена из-з загрязненности Днепра



Вода из кранов киевлян на улице Туполева не выглядит безопасной / Фото Kyiv Media

Согласно официальному ответу Киевводоканала, воду на улицу Туполева подают с Днепровской водопроводной станции.

При этом на предприятии якобы ежедневно проводят лабораторную проверку качества воды.

По результатам проверок установлено, что качество воды соответствует действующим Государственным санитарным нормам, и она является безопасной для употребления. А желтоватый оттенок воды вызван сильной загрязненностью реки Днепр, – говорится в документе за подписью руководителя Киевводоканала Сергея Крушановского.



Ответ начальника Киевводоканала / Фото Kyiv Media