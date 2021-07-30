Таку несподіванну відповідь отримали журналісти від Київводоканалу на запит Kyiv Media. Посадовці наголосили, що контроль якості води проводять нібито кожного дня.

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І жодного разу у чиновників не було нарікань щодо безпеки води.

Відповідає нормам, однак забарвлена через забрудненість Дніпра



Вода з кранів киян на вулиці Туполєва не виглядає безпечною / Фото Kyiv Media

Згідно з офіційною відповіддю Київводоканалу, воду на вулицю Туполєва подають з Дніпровської водопровідної станції.

При цьому у підприємстві нібито щодня проводять лабораторну перевірку якості води.

За результатами перевірок встановлено, що якість води відповідає чинним Державним санітарним нормам,і вона є безпечною для вживання. А жовтуватий відтінок води спричинений сильною забрудненістю річки Дніпро, – сказано у документі за підписом керівника Київводоканалу Сергія Крушановського.



Відповідь начальника Київводоканалу / Фото Kyiv Media