Коммунальщики отметили, что воды не будет в течение нескольких часов: в одних районах работы будут проводить целый день, а в других – ночью.

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Кто останется без воды

Из-за ремонтных работ 5 октября с 9:00 до 23:00 водоснабжение прекратят на:

улице Андреевской, 8, 9а, 11;

улице Сагайдачного, 16, 4/14.

По той же причине 5 октября с 8:00 до 23:00 без воды останутся и жители улицы Булаховского, 32а.

Кроме того, длительное отключение с 21:00 8 октября до 13:00 9 октября ожидается по следующим адресам:

улица Толстого, 9а, 9, 11/61, 13, 15, 15б, 15в, 14а, 14, 12;

Владимирская улица, 61б, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 71а, 73, 75, 77, 79б, 77д, 79, 77а, 77б, 81, 81б, 83, 76, 78, 72, 70, 68, 66, 64;

улица Антоновича, 7/2, 4/6, 6, 8, 10, 12, 12б, 14, 14б, 16, 16а, 16б, 18, 18б, 20, 20б, 20в, 20г, 22 24, 24а, 24б, 2б, 10б, 10а, 4.

Для проведения планового ремонта воду перекроют с 22:00 12 октября до 07:00 13 октября и этим улицам:

Волынской, 19/15, 23/18;

Дубинина, 14, 16, 13.

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