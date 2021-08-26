В связи с этим коммунальщики собираются прибегать к крайним мерам. Делать это они будут после попыток наладить диалог с должниками.

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Отключению от канализации будут предшествовать официальные предупреждения.

Стоит погасить задолженность или реструктуризировать ее

Как отметили в Киевводоканале, некоторые жители столицы систематически не платят за услуги и игнорируют все попытки коммунальщиков пойти на диалог.

Именно к злостным неплательщикам могут применить крайнюю меру наказания.

Чтобы не оказаться без доступа к канализации, представители водоканала рекомендуют киевлянам с долгами срочно оплатить услуги или обратиться в центры обслуживания потребителей по телефонам: 277-20-54, (067)443-70-89 Viber.

Также жители столицы могут написать на электронную почту: ikrapyvianska@vodokanal.kiev.ua или ikrapyvianska93@gmail.com.

Мы всегда открыты к сотрудничеству с потребителями, даже теми, которые задолжали нам очень существенные суммы. В частности, мы предлагаем реструктуризировать долг. Но в случаях, когда потребители не идут на диалог, мы будем вынуждены прекратить поставку услуги. Отключению от канализации всегда предшествуют официальные предупреждения, где должнику предлагают урегулировать ситуацию,

– подчеркнули на предприятии.