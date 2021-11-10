Киян зачарувала "пожежа в небі" над столицею: видовищні фото та відео

Мережу заполонили яскраві фото та відео з багряним небом над Києвом. Містяни почали активно ділитися ними у соцмережах надвечір 10 листопада.

Зміна погоди розфарбувала хмари у неймовірні кольори як над спальними районами, так і над центром української столиці. Зазвичай небо червоніє перед морозними ночами.

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Кривавий захід сонця вразив навіть політиків

Яскравим кадром вечірнього Києва на своїй сторінці у фейсбуці поділився навіть ексочільник Офісу президента Андрій Богдан.

Багряний, або кривавий захід сонця. Природа ніби натякає,

– написав він.

Інші користувачі у коментарях під фото та відео написали, що причина незвичного забарвлення небосхилу – дифузне випромінювання неба. Йдеться про сонячне світло, яке досягло земної поверхні після розсіювання у молекулах та твердих частках в атмосфері.

У Києві зафільмували кривавий захід сонця / Фото KIEVMAP, Богдана Тимошенка, Іллі Мороза, Анастасії Гірзекорн, Андрія Богдана, Олександри Антонової, Христини Єрмакової

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