Зміна погоди розфарбувала хмари у неймовірні кольори як над спальними районами, так і над центром української столиці. Зазвичай небо червоніє перед морозними ночами.
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Кривавий захід сонця вразив навіть політиків
Яскравим кадром вечірнього Києва на своїй сторінці у фейсбуці поділився навіть ексочільник Офісу президента Андрій Богдан.
Багряний, або кривавий захід сонця. Природа ніби натякає,
– написав він.
Інші користувачі у коментарях під фото та відео написали, що причина незвичного забарвлення небосхилу – дифузне випромінювання неба. Йдеться про сонячне світло, яке досягло земної поверхні після розсіювання у молекулах та твердих частках в атмосфері.
У Києві зафільмували кривавий захід сонця / Фото KIEVMAP, Богдана Тимошенка, Іллі Мороза, Анастасії Гірзекорн, Андрія Богдана, Олександри Антонової, Христини Єрмакової
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У Києві вечірнє небо стало багряним: відео