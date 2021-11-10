Смена погоды раскрасила облака в невероятные цвета как над спальными районами, так и над центром украинской столицы. Обычно небо краснеет перед морозными ночами.

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Кровавый закат поразил даже политиков

Ярким кадром вечернего Киева на своей странице в фейсбуке поделился даже экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.

Красный, или кровавый закат. Природа будто намекает,

– написал он.

Другие пользователи в комментариях под фото и видео написали, что причина необычной окраски небосвода – диффузное излучение неба. Речь идет о солнечном свете, который достиг земной поверхности после рассеяния в молекулах и твердых частицах в атмосфере.

В Киеве сняли кровавый закат / Фото KIEVMAP, Богдана Тимошенко, Ильи Мороза, Анастасии Гирзекорн, Андрея Богдана, Александры Антоновой, Кристины Ермаковой

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