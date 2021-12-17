Киянам озвучили розміри штрафів за незаконну вирубку ялинок

Жителям столиці нагадали про істотні штрафи за незаконну вирубку хвойних дерев перед новорічно-різдвяними святами.

Аби запобігти таким злочинам, Київзеленбуд посилив охорону насаджень у парках, скверах та лісах. Показово, що недобросовісні містяни "полюють" не лише на ялинки та сосни, але й навіть на туї, ялівці та кипариси.

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Якими будуть штрафи

Сума, яку доведеться сплатити за знищення дерева, залежатиме від діаметру зрубаного стовбура:

до 10 сантиметрів - 545 гривень;

10 – 14 сантиметрів – 960 гривень;

14 сантиметрів – 2465 гривень.

Безкоштовна ялинка може бути із "сюрпризом"

Додатково передбачено адміністративні штрафи від 30 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожне дерево (510 – 1020 гривень).

Також комунальники попередили ласих до безкоштовного атрибуту свят про те, що хвойні насадження обробляють репелентами. Ці речовини при потраплянні до теплого приміщення починають виділяти вкрай неприємні запахи й навіть можуть спровокувати алергічну реакцію.

Охороняти дерева у період зимових свят будуть не тільки працівники Київзеленбуду, але й патрульна поліція та Державна екологічна інспекція.

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Де купити живу ялинку без ризику проблем із законом

Перед святами у Києві працюватиме 200 спецально організованих ялинкових базарів. З 15 по 30 грудня там продаватимуть живі дерева, які виростили спеціально на продаж.

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