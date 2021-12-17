Чтобы предотвратить такие преступления, Киевзеленстрой усилил охрану насаждений в парках, скверах и лесах. Показательно, что недобросовестные горожане "охотятся" не только на елки и сосны, но даже на туи, можжевельники и кипарисы.

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Какими будут штрафы

Сумма, которую придется заплатить за уничтожение дерева, будет зависеть от диаметра срубленного ствола:

до 10 сантиметров – 545 гривен;

10 – 14 сантиметров – 960 гривен;

14 сантиметров – 2465 гривен.

Обратите внимание! Дополнительно предусмотрены административные штрафы от 30 до 60 тысяч рублей за каждое дерево (510 – 1020 гривен).

Бесплатная елка может быть с "сюрпризом"

Также коммунальщики предупредили лакомых к бесплатному атрибуту праздников о том, что хвойные насаждения обрабатывают репеллентами. Эти вещества при попадании в теплое помещение начинают выделять крайне неприятные запахи и даже могут спровоцировать аллергическую реакцию.

Важно! Охранять деревья в период зимних праздников будут не только работники Киевзеленстроя, но и патрульная полиция и Государственная экологическая инспекция.

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Где купить живую елку без риска проблем с законом

Перед праздниками в Киеве будут работать 200 специально организованных елочных базаров. С 15 по 30 декабря там будут продавать живые деревья, которые вырастили специально для продажи.