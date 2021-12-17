Аби запобігти таким злочинам, Київзеленбуд посилив охорону насаджень у парках, скверах та лісах. Показово, що недобросовісні містяни "полюють" не лише на ялинки та сосни, але й навіть на туї, ялівці та кипариси.

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Якими будуть штрафи

Сума, яку доведеться сплатити за знищення дерева, залежатиме від діаметру зрубаного стовбура:

до 10 сантиметрів - 545 гривень;

10 – 14 сантиметрів – 960 гривень;

14 сантиметрів – 2465 гривень.

Зверніть увагу! Додатково передбачено адміністративні штрафи від 30 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожне дерево (510 – 1020 гривень).

Безкоштовна ялинка може бути із "сюрпризом"

Також комунальники попередили ласих до безкоштовного атрибуту свят про те, що хвойні насадження обробляють репелентами. Ці речовини при потраплянні до теплого приміщення починають виділяти вкрай неприємні запахи й навіть можуть спровокувати алергічну реакцію.

Важливо! Охороняти дерева у період зимових свят будуть не тільки працівники Київзеленбуду, але й патрульна поліція та Державна екологічна інспекція.

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Де купити живу ялинку без ризику проблем із законом

Перед святами у Києві працюватиме 200 спецально організованих ялинкових базарів. З 15 по 30 грудня там продаватимуть живі дерева, які виростили спеціально на продаж.

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