Маршрутка-сауна: кияни скаржаться на водіїв, які влітку включають опалення

Водії київських маршрутних таксі нерідко нехтують безпекою та зручністю пасажирів, аби тільки заробити побільше грошей. Для того, щоб двигуни транспортних засобів не перегрівалися, водії влітку включають грубку.

Спіймала на використання опалення салону водія маршрутки №575 киянка Олена Буран. За її словами, грубка обігрівала салон маршрутки, хоча на вулиці у цей час було +28 градусів.

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З подібною проблемою, як виявилося, стикаються десятки тисяч жителів столиці, які щодня користуються наземним транспортом.

Нові правила перевезення

Жінка поглузувала, що ввімкнена під час спеки пічка – це все, що треба знати про нові правила перевезення пасажирів.

У коментарях до допису користувачі зазначили, що подібна практика є нормальною для маршрутників. Оскільки в такий спосіб вони покращують охолодження двигунів.

Про те, що від шаленої духоти страждають пасажири, такі водії, судячи з усього, не дуже переймаються.



Водій маршрутки з цим номером возив пасажирів у спеку з увімкненою грубкою / Фото Олени Буран

Водії маршруток вмикають пічки зовсім не через бажання познущатися з пасажирів, а через те, що мікроавтобуси перебувають у жахливому технічному стані. Вони користуються пічкою, яка відганяє гаряче повітря від двигуна, покращуючи таким чином його охолодження.