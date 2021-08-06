Спіймала на використання опалення салону водія маршрутки №575 киянка Олена Буран. За її словами, грубка обігрівала салон маршрутки, хоча на вулиці у цей час було +28 градусів.

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З подібною проблемою, як виявилося, стикаються десятки тисяч жителів столиці, які щодня користуються наземним транспортом.

Нові правила перевезення

Жінка поглузувала, що ввімкнена під час спеки пічка – це все, що треба знати про нові правила перевезення пасажирів.

У коментарях до допису користувачі зазначили, що подібна практика є нормальною для маршрутників. Оскільки в такий спосіб вони покращують охолодження двигунів.

Про те, що від шаленої духоти страждають пасажири, такі водії, судячи з усього, не дуже переймаються.



Водій маршрутки з цим номером возив пасажирів у спеку з увімкненою грубкою / Фото Олени Буран

Водії маршруток вмикають пічки зовсім не через бажання познущатися з пасажирів, а через те, що мікроавтобуси перебувають у жахливому технічному стані. Вони користуються пічкою, яка відганяє гаряче повітря від двигуна, покращуючи таким чином його охолодження.

Через жахливий технічний стан автопарку більшості приватних перевізників Києва у КМДА вирішили зобов'язати маршрутників виконувати цілий перелік нових умов. Однак маршрутники відповіли, що не зможуть дотримуватись нових умов, оскільки їм для цього доведеться купляти нові мікроавтобуси.