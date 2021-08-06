Загоряння маршрутного таксі сталося близько 21:00 5 серпня, коли у салоні не було пасажирів. Цілком ймовірно, що саме завдяки цьому внаслідок інциденту постраждав лише водій.

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На місці події працювали вогнеборці та лікарі швидкої.

Згоріла дуже швидко

Маршрутник встиг зупинити транспортний засіб та вибігти з нього після появи диму.

За кілька хвилин вогонь повністю охопив мікроавтобус.

Чоловік отримав опіки, однак після допомоги медиків відмовився від госпіталізації.

Внаслідок чого сталася пожежа, наразі невідомо.

Коли рятувальники прибули на місце інциденту, врятувати маршрутку вже було неможливо. Надзвичайники загасили вогонь, однак від "Богдану" залишився лише обгорілий остов.

З причиною пожежі розбиратимуться правоохоронці.

Дивіться відео з місця пожежі у маршрутки у Києві: