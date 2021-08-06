Загоряння маршрутного таксі сталося близько 21:00 5 серпня, коли у салоні не було пасажирів. Цілком ймовірно, що саме завдяки цьому внаслідок інциденту постраждав лише водій.
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На місці події працювали вогнеборці та лікарі швидкої.
Згоріла дуже швидко
- Маршрутник встиг зупинити транспортний засіб та вибігти з нього після появи диму.
- За кілька хвилин вогонь повністю охопив мікроавтобус.
- Чоловік отримав опіки, однак після допомоги медиків відмовився від госпіталізації.
- Внаслідок чого сталася пожежа, наразі невідомо.
Коли рятувальники прибули на місце інциденту, врятувати маршрутку вже було неможливо. Надзвичайники загасили вогонь, однак від "Богдану" залишився лише обгорілий остов.
З причиною пожежі розбиратимуться правоохоронці.
Дивіться відео з місця пожежі у маршрутки у Києві: