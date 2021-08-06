Возгорание маршрутного такси произошло около 21:00 5 августа, когда в салоне не было пассажиров. Вполне вероятно, что именно благодаря этому в результате инцидента пострадал только водитель.

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На месте происшествия работали пожарные и врачи скорой.

Сгорела очень быстро

Маршрутчик успел остановить транспортное средство и выбежать из него после появления дыма.

За несколько минут огонь полностью охватил микроавтобус.

Мужчина получил ожоги, однако после помощи медиков отказался от госпитализации.

В результате чего произошел пожар, пока неизвестно.

Когда спасатели прибыли на место инцидента, спасти маршрутку уже было невозможно. Чрезвычайники потушили огонь, однако от "Богдана" остался лишь обгоревший остов.

С причиной пожара будут разбираться правоохранители.

Смотрите видео с места пожара в маршрутке в Киеве: