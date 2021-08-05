Заборону паркування на території одного з найбільших житлових масивів Києва пояснили на сторінці Bikenow у фейсбуці. За словами представників компанії, послугами якої щодня користуються десятки тисяч мешканців столиці, пов'язано це з крадіжками велосипедів.

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У Bikenow зазначили, що тенденція набула загрозливого масштабу. Тому сервіс фактично припинив свою роботу на Троєщині.

Існування сервісу було під загрозою

У пості працівники компанії підкреслили, що вимушені піти на такий крок через надзвичайну тенденцію крадіжок велосипедів, яка почалася влітку.

Спочатку випадки крадіжок двоколісного транспорту були поодинокими, а поліцейські могли повертати деякі з вкрадених велосипедів у власність.

Втім, наразі ситуація стала жахливою та загрозливою для існування самого сервісу.

Не допомогли навіть обмеження зон парковки, аби за велосипедами можна було хоча б якось стежити.

Нам дуже боляче було йти на такий крок як повна заборона паркування. Нам дуже прикро за численних наших чудових клієнтів. Проте ситуація, котра склалася тут, ставила під загрозу подальше існування нашого сервісу взагалі. Тож це було вкрай неприємне, але вимушене рішення,

– підкреслили у Bikenow.



У Bikenow заборонили клієнтам залишати велосипеди на Троєщині / Фото Bikenow