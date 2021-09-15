Киянка хотіла записатися на масаж, але їй відмовили через професію

Косметологиня з Києва Ірина Норова хотіла отримати масаж стоп та кистей рук та намагалася записатися на прийом до спеціаліста, однак той відмовив їй через роботу в б'юті-сфері.

Про незвичний інцидент жінка написала у соцмережах, виклавши переписку з масажистом на ім'я Максим. У діалозі чоловік зазначив, що не збирається надавати послуги тим, чий профіль діяльності хоча б частково збігається з його роботою.

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Мотивував таку позицію масажист досить незрозуміло – мовляв, жінка може вкрасти його "унікальну методику".

Надавати послуги колегам ніхто не любить

У переписці з потенційною клієнткою Максим зазначив, що перевірив інформацію про жінку в соцмережі та з'ясував, що вона працює косметологинею.

Чоловік підкреслив, що киянка є його прямою конкуренткою, а тому він не збирається надавати їй послуги через можливість "крадіжки техніки та комплексу використаних масок".



Переписка жінки з масажистом / Скриншот Ірини Норової

У коментарях до допису жінки користувачі поглузували з підхода чоловіка до бізнесу.

Втім, як розповіла для 24 каналу масажистка одного з київських медичних центрів, надавати послуги колегам – справа надважка. Оскільки ті часто намагаються давати поради та критикувати спеціалістів під час масажу. Однак про якусь ймовірну крадіжку техніки, за її словами, ніколи не йдеться.