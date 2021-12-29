Киянка, яку ледь не вбила гілка біля школи, перенесла операцію на голові

Жінка, яку біля школи №215 на Святошино, ледь не вбила обмерзла гілка з омелою, перенесла хірургічне втручання на голові. Інцидент трапився ще 13 грудня.

У лікарні після небезпечного випадку Ольга була змушена провести два тижні. У неї виявили закриту черепно-мозкову травму – субдуральний крововилив.

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Халатність могла вилитися у трагедію

Інші батьки, які водять своїх дітей до цієї ж школи, переконані, що лиха можна було уникнути, якби відповідні служби вчасно зрізали аварійну гілку.

"Вона летіла з висоти, була велика, на гілці була омела, величезна куля замерзла. Я думаю, що дитина би померла і не витримала б такого. На території шкіл, садочків, лікарень, ось таких закладів воно все має зрізатися, – зазначила одна зі свідків моторошного інциденту.



Потерпіла провела два тижні в лікарні й перенесла операцію / Скриншот відео

Відмовки на всі випадки життя

Комунальники у своє виправдання заявили, що часткову санітарну обрізку або повне спилювання аварійних дерев біля школи замовляє балансоутримувач – управління освіти Святошинського району. Перш за все, звертати увагу мають на старі, трухняві чи асиметричні дерева, а також уражені омелою. Втім, злощасну гілку, яка ледь не позбавила життя матір школяра, планували зрізати аж у 2022 році.

Більше тисячі дерев обрізали в районі. 2 мільйони виділили, тендери пройшли, уклали договори із Київзеленбудом. Це нещасний випадок. Всі пропрацювали 100-відсотково і виконали свою роботу. Ситуація така… Ну, ми всі ходимо під одним небом,

– прокоментував обурливий випадок очільник Святошинського районного управління освіти Олексій Сукенніков.

Після розголосу решту гілок з омелою на території школи №215 таки зрубали.

За фактом травмування жінки у школі, де все сталося, почали службове розслідування. Але потерпіла Ольга не планує на цьому зупинятися і хоче подати заяву до поліції.

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