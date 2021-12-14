Потерпіла якраз відводила дитину на навчання, коли сталося нещастя. Її забрали до лікарні зі струсом мозку, крововиливом і наклали на голову шви.

Схоже У дитсадку на Полтавщині дерево впало на дітей

Фатальна мить

За словами жінки, вона забула віддати маленькому школяреві воду, тому повернулася на територію школи. Щойно мати зробила кілька кроків, як почула хруст. Все, що Ольга пам'ятає далі, – це момент, як вона стоїть на колінах в оточенні батьків інших дітей.



Аварійне дерево, гілка з якого ледь не вбила жінку / Фото ТСН

Небезпека чигала на кожного

Також потерпіла розповіла, що на момент, коли усе трапилося, місце біля аварійного дерева не було обгороджене. Однак вже після того, як її ушпиталили, там з'явилися попереджувальні знаки.

Коли я йшла до школи, це було о 7:50 – 8:15, то не було жодних попереджувальних знаків. Коли мене госпіталізували, то там був мій чоловік, який вже побачив, що місце обгородили стрічкою. Якби так зробили одразу, то нічого б не сталося,

– говорить жінка.



У жінки діагностували крововилив, струс мозку і наклали на голову шви / Фото ТСН