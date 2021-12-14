Потерпевшая как раз отводила ребенка на учебу, когда произошло несчастье. Ее забрали в больницу с сотрясением мозга, кровоизлиянием и наложили на голову швы.

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Роковой миг

По словам женщины, она забыла отдать маленькому школьнику воду, потому вернулась на территорию школы. Как только мать сделала несколько шагов, как услышала хруст. Все, что Ольга помнит дальше – это момент, как она стоит на коленях в окружении родителей других детей.

Аварийное дерево, ветка из которого едва не убила женщину / Фото ТСН

Опасность ждала каждого

Также потерпевшая рассказала, что на момент, когда все произошло, место возле аварийного дерева не было огорожено. Однако уже после того, как ее госпитализировали, там появились предупредительные знаки.

Когда я шла в школу, это было в 7:50-8:15, то не было никаких предупредительных знаков. Когда меня госпитализировали, там был мой муж, который уже увидел, что место огородили лентой. Если бы так сделали сразу, то ничего бы не случилось,

– говорит женщина.

У женщины диагностировали кровоизлияние, сотрясение мозга и наложили на голову швы / Фото ТСН

Это важно! К счастью, потерпевшей уже лучше, несмотря на серьезные травмы головы. Она хочет обратиться в полицию, чтобы стражи порядка установили виновных в ситуации, которая могла закончиться трагически.

Подобный случай в детском саду унес жизнь ребенка

В конце октября такой же инцидент произошел в детском саду Кременчуга. Однако тогда без жертв не обошлось – врачи так и не смогли спасти 4-летнюю девочку, получившую смертельные травмы от падения дерева.