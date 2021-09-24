У Києві анонсували введення е-перепусток для транспорту у разі локдауну

Влада Києва сподівається, що закриття транспорту в столиці при посиленні карантині вдасться уникнути. Однак у разі локдауна, вже готують електронні перепустки.

Повністю транспорт не закриють

Повністю транспорт у столиці не закриють, однак користуватися з ним зможуть лише ті, хто матиме електронну перепустку. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Важливо У МОЗ назвали одразу 4 області, які можуть стати "червоними"

Якщо будемо закривати транспорт, ми будемо вводити електронні перепустки. На сьогодні вже близько тисячі заяв від підприємств, які повинні працювати як критична інфраструктура. Але це буде дуже важкий крок,

– зауважив Поворозник.

Чиновник сподівається, що кількість вакцинованих киян зростатиме. Відповідно обмежувальні заходи дадуть можливість не закривати транспорт.

Карантин в Україні: що відомо

23 вересня усі регіони України перейшли в жовту зону карантину. Однак вже 24 вересня влада Дніпропетровщини перевела область у помаранчеву зону.

Все тому, що в регіоні стрімко зростає кількість хворих та госпіталізацій. Найбільшу кількість нових захворілих щодня виявляють у Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському.

Крім того, станом на 24 вересня червоному рівню епідеміологічної небезпеки відповідають одразу 4 області України: Львівська, Житомирська, Луганська та Харківська. Водночас ще 9 регіонів демонструють ознаки помаранчевої зони.