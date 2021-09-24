Про це 24 вересня заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Він підкреслив, що захворюваність на коронавірус в Україні зростає вже десятий тиждень поспіль.

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Рекордні темпи зростання захворюваності

Головний санітарний лікар уточнив, що за останній тиждень (ймовірно, 17 – 24 вересня) кількість нових випадків COVID-19 у країні зросла на 68%, а госпіталізацій – на 51%. "Це найбільші темпи зростання захворюваності упродовж 2021 року", – наголосив він.

Ситуація наразі під контролем

Водночас Кузін запевнив, що навантаження на медичну систему наразі залишається контрольованим. Мовляв, зайнятих реанімаційних ліжок поки що є лише 34%, а ліжок з киснем – 31%. Варто зауважити, що пацієнти, яким необхідна киснева терапія, займають лише 19% таких ліжок. Натомість апарати штучної вентиляції легень зайняті поки що на 13%.

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