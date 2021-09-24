Об этом 24 сентября заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Он подчеркнул, что заболеваемость коронавирусом в Украине растет уже десятую неделю подряд.

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Рекордные темпы роста заболеваемости

Главный санитарный врач уточнил, что за последнюю неделю (вероятно, 17 – 24 сентября) количество новых случаев COVID-19 в стране выросло на 68%, а госпитализаций – на 51%. "Это наибольшие темпы роста заболеваемости в течение 2021 года", – подчеркнул он.

Ситуация пока под контролем

В то же время Кузин заверил, что нагрузка на медицинскую систему пока остается контролируемой. Мол, занятых реанимационных коек пока есть только 34%, а коек с кислородом – 31%. Стоит заметить, что пациенты, которым необходима кислородная терапия, занимают лишь 19% таких коек. В то же время аппараты искусственной вентиляции легких заняты пока на 13%.

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