Полностью транспорт не закроют

Полностью транспорт в столице не закроют, однако пользоваться им смогут лишь те, кто будет иметь электронный пропуск. Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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Если будем закрывать транспорт, мы будем вводить электронные пропуска. На сегодня уже около тысячи заявлений от предприятий, которые должны работать как критическая инфраструктура. Но это будет очень трудный шаг,

– отметил Поворозник.

Чиновник надеется, что количество вакцинированных киевлян будет расти. Соответственно ограничительные меры дадут возможность не закрывать транспорт.

Обратите внимание! За сутки 23 сентября коронавирусом в Украине заразились 9 058 человек. Преодолели недуг 2 415 больных, а 140 – к сожалению, умерли. В Киеве выявили 465 новых случаев заражения.

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