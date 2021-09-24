Повністю транспорт не закриють

Повністю транспорт у столиці не закриють, однак користуватися з ним зможуть лише ті, хто матиме електронну перепустку. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Якщо будемо закривати транспорт, ми будемо вводити електронні перепустки. На сьогодні вже близько тисячі заяв від підприємств, які повинні працювати як критична інфраструктура. Але це буде дуже важкий крок,

– зауважив Поворозник.

Чиновник сподівається, що кількість вакцинованих киян зростатиме. Відповідно обмежувальні заходи дадуть можливість не закривати транспорт.

Зверніть увагу! За добу 23 вересня коронавірусом в Україні заразилися 9 058 людей. Подолали недугу 2 415 хворих, а 140 – на жаль, померли. У Києві виявили 465 нових випадків зараження.

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