У Києві у багатоповерхівці спалахнула масштабна пожежа: є жертва

У Києві внаслідок пожежі, яка спалахнула 10 вересня у житловому будинку на вулиці Щусєва, загинула жінка. З охопленої вогнем будівлі рятувальники евакуювали 6 людей. Окрім того, на безпечну відстань вивели 50 людей.

Трагедія сталася у Шевченківському районі столиці. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 01:34. Локалізувати вогонь вогнеборцям вдалося о 03:25.

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За даними рятувальників, пожежа виникла на восьмому поверсі дев'ятиповерхівки. Полум'я поширилося на 4 балкони 3 квартир.

Під час розгрібання залишків меблів у квартирі на 8-поверсі, виявлено тіло загиблої жінки 1958 року народження,

– мовиться у повідомленні.

Квартира, у якій знайшли загиблу, вигоріла до тла.

Причини пожежі наразі встановлюють фахівці.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблої.

Пожежа у київській багатоповерхівці / ДСНС України

У Києві горів костел святого Миколая

Масштабна пожежа 3 вересня спалахнула в одній з візитівок української столиці – костелі святого Миколая.

Полум'я знищило орган, а також пошкодило внутрішнє оздоблення святині.

Українським бізнесменам вже вдалося зібрати на відновлення костелу 18 мільйонів гривень.

У Мінкульті наголосили, що відновлювальні роботи розпочнуть вже за місяць.

Допис ДСНС України:

Внаслідок пожежі у житловому будинку загинула жінка, виведено на безпечну відстань 50 осіб, евакуйовано 6 осіб

10 вересня о 01:34 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшла інформація про пожежу на вулиці Щусєва, 8-А, що у Шевченківському районі столиці.

На місце події негайно було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце події, вогнеборці встановили, що пожежа виникла на 8-поверсі 9-поверхового житлового будинку з розповсюдженням на 4 балкони 3-х квартир на 9-поверсі. Не гаючи часу, рятувальники приступили до евакуації мешканців будинку та гасіння пожежі.

О 03:25 пожежу вогнеборцям вдалося локалізувати на орієнтовній площі 90 кв.м, а о 04:13 – ліквідувати. В ході ліквідації пожежі на безпечну відстань було виведено 50 осіб, евакуйовано 6 осіб. Під час розгрібання залишків меблів у квартирі на 8-поверсі, виявлено тіло загиблої жінки 1958 року народження.

Внаслідок пожежі квартира на 8-поверсі вигоріла повністю, а також пошкоджено 4 балкони на 9-му поверсі.

На місці події працювало 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 50 чоловік особового складу Головного управління.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.