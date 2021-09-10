Трагедія сталася у Шевченківському районі столиці. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 01:34. Локалізувати вогонь вогнеборцям вдалося о 03:25.
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За даними рятувальників, пожежа виникла на восьмому поверсі дев'ятиповерхівки. Полум'я поширилося на 4 балкони 3 квартир.
Під час розгрібання залишків меблів у квартирі на 8-поверсі, виявлено тіло загиблої жінки 1958 року народження,
– мовиться у повідомленні.
Квартира, у якій знайшли загиблу, вигоріла до тла.
Причини пожежі наразі встановлюють фахівці.
Пожежа у київській багатоповерхівці / ДСНС України
У Києві горів костел святого Миколая
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- Полум'я знищило орган, а також пошкодило внутрішнє оздоблення святині.
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- У Мінкульті наголосили, що відновлювальні роботи розпочнуть вже за місяць.
Допис ДСНС України:
Внаслідок пожежі у житловому будинку загинула жінка, виведено на безпечну відстань 50 осіб, евакуйовано 6 осіб
10 вересня о 01:34 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшла інформація про пожежу на вулиці Щусєва, 8-А, що у Шевченківському районі столиці.
На місце події негайно було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце події, вогнеборці встановили, що пожежа виникла на 8-поверсі 9-поверхового житлового будинку з розповсюдженням на 4 балкони 3-х квартир на 9-поверсі. Не гаючи часу, рятувальники приступили до евакуації мешканців будинку та гасіння пожежі.
О 03:25 пожежу вогнеборцям вдалося локалізувати на орієнтовній площі 90 кв.м, а о 04:13 – ліквідувати. В ході ліквідації пожежі на безпечну відстань було виведено 50 осіб, евакуйовано 6 осіб. Під час розгрібання залишків меблів у квартирі на 8-поверсі, виявлено тіло загиблої жінки 1958 року народження.
Внаслідок пожежі квартира на 8-поверсі вигоріла повністю, а також пошкоджено 4 балкони на 9-му поверсі.
На місці події працювало 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 50 чоловік особового складу Головного управління.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.