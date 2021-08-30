У Києві блискавка влучила в дерево біля кафе: спалахнула пожежа
Джерело:управління ДСНС у Києві
У Подільському районі Києва ввечері 30 серпня блискавка потрапила у дерево поблизу кафе. У результаті там спалахнула пожежа, яку вирушили гасити рятувальники.
Столицю ввечері 30 серпня вчергове накрила негода. Зокрема, о 20:44 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, яка спалахнула на проспекті Правди, 66.
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У Києві від блискавки спалахнуло дерево
До місця події скерували рятувальників. Вони з'ясували, що блискавка влучила в електроопору. У результаті там зайнялося дерево. Надзвичайники викликали на підмогу авіаційну бригаду Київенерго.
На щастя, сильна злива посприяла швидкому приборканню відкритого полум'я. О 21:07 пожежу ліквідували за допомогою порошкового вогнегасника.
З вогнем боролися 10 рятувальників, які використовували 2 пожежні автоцистерни.
У мережі писали про пожежу у кафе
Раніше у телеграм-каналах писали, що займання на Правди, 66 виникло у будівлі кафе, в яке нібито влучила блискавка. Зокрема, за інформацією "Сьогодні", горіла окремо розміщена одноповерхова будівля "Хутора Виноградного".
На Правди у Києві спалахнула пожежа: дивіться відео
Негода у Києві 30 серпня: що відомо
- Як і попереджали синоптики, ввечері 30 серпня у Києві сталася справжнє природне лихо. За лічені години на майже всю столицю накрила потужна стихія.
- Зокрема, на вулиці Борщагівській вода залила трамвайні колії та проїзну частину. На Льва Толстого через шквальні пориви вітру на проїзну частину впало чимале дерево.