У Києві через негоду дерева потрощили автівки: фото та відео з місця
Джерело:телеграм "Київ Оперативний"
На Межовому провулку в Києві дерево впало на два легковики. Сталося це через негоду 30 серпня. Також на вулиці Білоруській дерево впало на маршрутку. Ніхто з людей не постраждав.
Дерева попадали і понищили транспорт 30 серпня увечері під час негоди. Про це повідомили зранку 31 серпня. У мережі виклали відповідні фото та відео.
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Пошкодились автівки і маршрутка
На Межовому провулку дерева впали на два автомобілі. Один із них дерево загородило повністю. Інший – лише частково. Тому, ймовірно, що другий автомобіль пошкодився несильно.
На Межовому провулку через негоду попадали дерева / Фото з телеграму "Київ Оперативний"
Як наслідок, пошкодились два автомобілі / Фото з телеграму "Київ Оперативний"
На Білоруській, 5 в районі Лук'янівки дерево впало на маршрутку. Ймовірно, це трапилось під час руху. Також можливим є те, що в транспорті були пасажири. Адже на відео видно безліч людей, які тільки починають відкривати парасолю.
У Києві на маршрутку впало дерево: дивіться відео з телеграму "Київ Оперативний"
Фото повалених дерев очевидці публікують також у телеграмі dtp.kiev.ua. Пишуть, що дерева ще впали на авто на вулиці Ушинського поблизу радіоринку. Як наслідок, пошкодилась Toyota, що стояла поблизу тротуару.
Дерево впало на Toyota в Києві / Фото з телеграму dtp.kiev.ua
На Галицькій трапилась схожа ситуація. Дерево впало на припаркований легковик. Ймовірно, авто пошкодилось сильно, адже його майже не видно за гілками дерева.
На Галицькій дерево "накрило" легковик / Фото dtp.kiev.ua
Негода в Києві: що відомо
- 30 серпня негода наробила лиха в Києві. На Лівому березі падав сильний дощ, а от на правому – гроза із градом і блискавкою.
- Як наслідок, на дорогах утворились ріки. Частково затопило станцію метро "Героїв Дніпра".
- Також у Подільському районі сталася пожежа. Блискавка вдарила в дерево поруч з кафе.
- Наразі усі наслідки негоди ліквідовують.