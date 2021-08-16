У Києві через репетиції параду перекриватимуть рух: пояснюємо де й коли
16 серпня 2021 , 15:50Читать новость на русском
Джерело:КМДА
У Києві через репетиції військового параду до Дня Незалежності перекриватимуть рух транспорту. Це буде 18, 20 та 22 серпня.
Також у ці дні буде обмежено доступ громадян на території, прилеглі до місць проведення артилерійського салюту на Трухановому острові. Про зміни руху громадського транспорту у ці дні буде повідомлено пізніше.
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Графік перекриття руху у Києві 18, 20, 22 серпня
З 15:30 до 18:00 тимчасово обмежать рух транспорту на таких вулицях:
- Академіка Туполєва
- проспект Перемоги
- Маршала Рибалка
- В’ячеслава Чорновола
- Старовокзальній
- Жилянській
- Антоновича.
З 15:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) планується перекриття руху на:
- Великій Васильківській (на ділянці від Либідської площі до Хрещатика)
- Хрещатик, Михайлівська (на ділянці від Володимирської до Майдану Незалежності)
- Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської площі до Кріпосного провулку)
- Петрівська Алея
- Паркова дорога
- Володимирський узвіз
- Боричів узвіз
- Набережно-Хрещатицька (від Боричевого узвозу зустрічною смугою до Нижнього Валу),
- Набережне шосе (від Дніпровського узвозу до вулиці Набережно-Хрещатицької).
З 19:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) обмеження руху на:
- Нижній Вал,
- Глибочицькій
- Глибочицькому проїзді
- В’ячеслава Чорновола
- Перемоги
- Старовокзальній
- Жилянській
- Антоновича
Графік перекриття руху 24 серпня
З 06:00 до 08:00 перекриття руху транспорту на:
- Академіка Туполєва
- Проспект Перемоги
- Маршала Рибалка
- В’ячеслава Чорновола
- Старовокзальній
- Жилянській
- Антоновича
З 06:00 до 12:00 перекриють рух транспорту на:
- Великій Васильківській (на ділянці від Либідської площі до вулиці Хрещатик).
З 06:00 до 16:00 орієнтовно обмеження руху на:
- Хрещатику
- Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності)
- Володимирському узвозі
- Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської площі до Кріпосного провулку)
- Петрівській Алеї
- Парковій дорозі.