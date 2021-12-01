У Києві чоловік через конфлікт "замінував" АЗС

1 грудня 2021 , 15:51
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Джерело:

поліція Києва

40-річного уродженця Київщини затримали поліцейські за підозрою у фейковому замінуванні автозаправної станції. Чоловік подзвонив до поліції та розповів про ймовірний вибух на АЗС.

Свій вчинок зловмисник пояснив тим, що напередодні у нього зі співробітниками АЗС стався конфлікт. То ж, в такий спосіб він хотів помститися персоналу закладу.

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Фігуранту вже повідомили про підозру у скоєнні злочину. Незабаром суд обиратиме йому запобіжний захід.

Неодноразово карали за хибні виклики спецслужб

  • Інцидент стався днями на одній з АЗС на вулиці Олени Теліги.
  • Після повідомлення про ймовірну наявність вибухівки на місце події терміново виїхали кінолог, вибухотехніки та слідчі.
  • Спеціалісти дослідили територію закладу, але не знайшли нічого підозрілого. 
  • Правоохоронці з'ясували, хто міг вчинити злочин. Підозрюваним виявився 40-річний чоловік, якого вже неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за виклики спеціальних служб.


Аби уникнути відповідальності за свої дії, фігурант здав свій мобільний телефон у ломбард та переховувався в іншому районі Києва, де ми його і затримали. Порушник пояснив свій вчинок тим, що напередодні між ним та працівниками АЗС виник конфлікт і він у такий спосіб вирішив їм помститися,
– зазначили правоохоронці.

Дії чоловіка кваліфікували як завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Якщо зловмисника визнають винним, йому загрожує до 6 років ув'язнення.

Автор: Олексій Чибісов