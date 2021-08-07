З унітазом замість сидіння: на Хрещатику чоловік кумедно катався на електросамокаті – відео

Незвичне використання орендованого електросамокату бачили сотні киян та гостей столиці, оскільки катався чоловік на Хрещатику. Для того, щоб на приладі можна було їхати сидячі, чоловік встановив на деці унітаз.

Запис поїздки клієнта однієї з компаній, які надають електросамокати в оренду, виклали у соцмережі. Зафільмували покатушки хлопця численні очевидці.

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Ні до кого з оточуючих претензій щодо подібного способу використання такого транспорту не було.

Стрімко лавірував між перехожими

За деякими даними, молодий чоловік є тіктокером та заздалегідь підготувався до зйомок відео, привізши з собою у центр Києва унітаз.

Втім, цілком ймовірно, що хлопець просто віз кудись сантехнічний прилад та вирішив зробити це з меншими фізичними витратами.

Чи порушив він в такий спосіб умови користування послугами компанії з оренди самокатів, невідомо.

Так чи інакше, хлопець сміливо лавірував між перехожими досить довгий час, а зупинити його ніхто не намагався.

Дивіться відео поїздки чоловіка на самокаті з унітазом у Києві:

Електросамокати, згідно з українськими законами, не визнані транспортним засобом. Тому юридично на них не діють правила дорожнього руху. Однак ці прилади є дуже травмонебезпечними. Щодня у Києві через катання на електросамокатах зазнають ушкоджень десятки людей.